Белостоцкий заявил об отсутствии признаков радиации в Курской области

На вопрос врио губернатора Александра Хинштейна о том, применяют ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) химическое и бактериологическое оружие для заражения почвы и водоемов в Курской области, врио заместителя губернатора области Андрей Белостоцкий ответил, что признаков наличия радиации в Курской области не имеется.
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