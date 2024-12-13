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Курские новости

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Белостоцкий заявил об отсутствии признаков радиации в Курской области

Белостоцкий заявил об отсутствии признаков радиации в Курской области

На вопрос врио губернатора Александра Хинштейна о том, применяют ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) химическое и бактериологическое оружие для заражения почвы и водоемов в Курской области, врио заместителя губернатора области Андрей Белостоцкий ответил, что признаков наличия радиации в Курской области не имеется.

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