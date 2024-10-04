Роспотребнадзор: примесей в воздухе в районе пожара на нефтебазе в Перми нет

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю по окончании проведения исследования воздуха в районе пожара, который произошел на частной нефтебазе в деревне Осенцы, сообщило, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено.
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