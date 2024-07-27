Аким Мангистау предложил сократить время работы развлекательных заведений в жилых домах

Вчера под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике преступности и борьбе с наркоманией и наркобизнесом, сообщает пресс-служба акима области.
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