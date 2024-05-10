Бывший губернатор Калужской области может стать главой Счётной палаты РФ

Валентина Матвиенко направила Владимиру Путину трех кандидатов на должность главы Счетной палаты. Ими стали Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис КовальчукВалентина Матвиенко предложила Владимиру Путину трёх кандидатов на должность главы Счетной палаты.
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