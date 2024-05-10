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Калужские новости

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Бывший губернатор Калужской области может стать главой Счётной палаты РФ

Бывший губернатор Калужской области может стать главой Счётной палаты РФ

Валентина Матвиенко направила Владимиру Путину трех кандидатов на должность главы Счетной палаты. Ими стали Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис КовальчукВалентина Матвиенко предложила Владимиру Путину трёх кандидатов на должность главы Счетной палаты.

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