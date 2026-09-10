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Русская весна

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Российского школьника наградят за отказ поджечь железнодорожный объект (ФОТО)

Российского школьника наградят за отказ поджечь железнодорожный объект (ФОТО)

Российского школьника, который отказался поджечь ж/д объект, наградят. Неизвестный связался в онлайн-игре с учеником кадетского класса Богданом и предложил ему совершить теракт за 40 тысяч рублей в Калининграде.

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