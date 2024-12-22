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Царьград

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"Пускай эскалируют дальше": Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне

Президент России Владимир Путин не считает, что третья мировая война уже идёт, но риски есть.Владимир Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне: в мире возрастают риски её начала, но пугать этим никого не надо.

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Комментарии
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Eduard
Идет как 10 лет! Это он скромничает.Если оружие Запад поставляет как и людей,это не война?
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16 час.

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