"Пускай эскалируют дальше": Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне

Президент России Владимир Путин не считает, что третья мировая война уже идёт, но риски есть.Владимир Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне: в мире возрастают риски её начала, но пугать этим никого не надо.
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