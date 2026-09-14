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Климатическая повестка: развенчание идола?

Климатическая повестка: развенчание идола?

Хайп вокруг глобального потепления схлынул, но само потепление и атмосферы, и океана продолжается. Не удается остановить рост антропогенной эмиссии парниковых газов.

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