С 1 сентября 2026 года в 1С действительно появилось несколько важных нововведений — в основном они связаны с новыми требованиями … Сообщение Нововведения в 1C с 1 сентября 2026: последние новости, изменения в законодательстве появились сначала на Курсы 1С.
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