Самые главные изменения по ЕГЭ-2024, о которых нужно знать одиннадцатиклассникам

Основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля Каждый год критерии оценивания и формулировки заданий в контрольных измерительных материалах по единому госэкзамену (ЕГЭ) меняются и дополняются.
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