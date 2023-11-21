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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Самые главные изменения по ЕГЭ-2024, о которых нужно знать одиннадцатиклассникам

Самые главные изменения по ЕГЭ-2024, о которых нужно знать одиннадцатиклассникам

Основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля Каждый год критерии оценивания и формулировки заданий в контрольных измерительных материалах по единому госэкзамену (ЕГЭ) меняются и дополняются.

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