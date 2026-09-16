«А где дешевле, гений? Из Америки припрёшь?»: Пашинян возмутил Армению заявлением о дорогом газе из России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался считать российский газ дешевым и заявил о пути к «энергетической независимости».
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Эта гнусная лживая гнида пашинян давно дурит армянский народ, а в ответ тишина....
Пора бы уже поставить его на место. Поставки газа, по техническим причинам сократить вдвое, а во фруктах найти мошек и армянский народ сам через два-три месяца, покажет этому "лидеру" его истинное место, я так думаю.
Как был придурком так придурком и подохнет