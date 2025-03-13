📊 ГОСслужащим и банкам запретят мессенджеры! 18 марта Госдума рассмотрит важный законопроект о борьбе с интернет-мошенничеством.
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📊 ГОСслужащим и банкам запретят мессенджеры! 18 марта Госдума рассмотрит важный законопроект о борьбе с интернет-мошенничеством.