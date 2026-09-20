Mariska Hargitay Explains Why Kate Moss Turned Down A Law & Order: SVU Speaking Role

Law & Order: SVU star Mariska Hargitay explained that supermodel Kate Moss was interested in being on the show - but not in a speaking role.
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