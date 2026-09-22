Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета поручил доложить по информации о проживании в ненадлежащих условиях жителей Свердловской области

Председатель Следственного комитета поручил доложить по информации о проживании в ненадлежащих условиях жителей Свердловской области

В социальной сети сообщается о критическом состоянии многоквартирного дома, расположенного в поселке городского типа Белоярском Свердловской области, где из-за протекающей крыши и бездействия управляющей компании разрушается несущая стена.

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