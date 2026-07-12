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У Месси 10 голевых действий на ЧМ-2026, у Роналду – 3. Аргентинец провел на матч больше

Лионель Месси увеличил отрыв от Криштиану Роналду в категории «гол плюс пас» на ЧМ-2026 . Этой ночью форвард сборной Аргентины отметился результативной передачей в игре со Швейцарией (3:1) в четвертьфинале.

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