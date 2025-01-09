Три года ничему не научили. Ллойд Остин в Рамштайне дал прощальный прогноз по Украине, но лучше бы не давал

Виктор Тимошевский

А что он может еще сказать? Что деньги заканчиваются,а вот возобновится ли поток поддержки неизвестно. Тем более последний пожар обездолил жителей Лос-Анжелеса на 50 лярдов зелени. И тут придется выбирать,поддерживать своих или вбухивать в далекую страну-побирушку.