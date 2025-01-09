Агентство Bloomberg публикует мнение уходящего с должности в конце января главы Пентагона Ллойда Остина о перспективах войны на Украине.
Три года ничему не научили. Ллойд Остин в Рамштайне дал прощальный прогноз по Украине, но лучше бы не давал
Комментарии
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Виктор Тимошевский
А что он может еще сказать? Что деньги заканчиваются,а вот возобновится ли поток поддержки неизвестно. Тем более последний пожар обездолил жителей Лос-Анжелеса на 50 лярдов зелени. И тут придется выбирать,поддерживать своих или вбухивать в далекую страну-побирушку.
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20 час.
СЗ
Светлана Зуева
Апосля таких высказываний,Россия будет наращивать боювую мощь и в один прекрасный момент сотрет это сборище всех идиотов в америке. А напоследок почему бы не оказать ,так сказать, помощь индейцам,коренным жителям этого континента?
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19 час.
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