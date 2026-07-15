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Спорт Уик-Энд

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Гомерический смех: Вообще-то национальные олимпийские комитеты сами получают деньги от МОК, а не наоборот – экс-министр спорта России

Гомерический смех: Вообще-то национальные олимпийские комитеты сами получают деньги от МОК, а не наоборот – экс-министр спорта России

«Кто кого финансирует. Вообще это национальные олимпийские комитеты получают деньги от МОК, а не наоборот, - прокомментировал бывший министр спорта РФ Павел Колобков инициативу девяти стран исключить МОК из программы финансирования Евросоюза.

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