Символ крымской столицы — симферопольские пчёлки — прилетели на День города!Присоединяйтесь к празднику и насладитесь атмосферой праздника и радости в нашем любимом Симферополе!Читать подробнее+видео>>> .
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