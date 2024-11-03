Военный с позывным Морган раскрыл, есть ли бойцы из КНДР в зоне СВО: «Принимают тувинцев за корейцев»

МОСКВА, 2 ноября, ФедералПресс. Бойцы ВСУ каждого тувинца будут принимать за корейца. Об этом военнослужащий ВС РФ с позывным Морган рассказал «ФедералПресс», комментируя информацию о том, есть ли в зоне СВО военные из КНДР.
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