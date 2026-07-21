Ворошиловский район, центр города. Разыскивается владелец синего лексуса, который разбил три машины ночью на стоянке во дворе и скрылся с места ДТП.
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Ворошиловский район, центр города. Разыскивается владелец синего лексуса, который разбил три машины ночью на стоянке во дворе и скрылся с места ДТП.
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