Два дня, а не четыре часа: юрист объяснил, когда удаленщика можно уволить за прогул

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Для дистанционного сотрудника правила прогула устроены иначе, чем для офисного работника – несколько часов без связи еще не повод для увольнения, даже если в офисе за это могли бы уволить мгновенно.
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