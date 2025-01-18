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Муфтии, назвавшие народ стадом, хотят переписать историю России в историю Золотой Орды

Муфтии, назвавшие народ стадом, хотят переписать историю России в историю Золотой Орды

БлокнотРУ Не успел стихнуть скандал вокруг Духовного управления мусульман (ДУМ), в котором Глава Совета улемов Шамиль Аляутдинов назвал народ «стадом», а муфтиев – властью, как разгорается новый.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
В России почему-то свобода вероисповедания понимается как возможность для властей заигрывать с какими угодно религиозными культами, выделяя господдержку (деньги налогоплательщиков) самым отвратительным деструктивным сектам и выводя их из под действия российских же законов. Тут и многоженство, и &quot;браки&quot; с малолетками (ну да, а еще они борются с педофилией), и пропаганда религиозной нетерпимости. А у нормальных людей свобода совести - это признание вероисповедания глубоко ЛИЧНЫМ делом. Но для российских &quot;властей&quot; кажется и понимание нормальности тоже свое.
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6 час.
Вадим Кузнецов
А вот на этот вопрос у меня ответа нет. А конспирологические версии приводить не хочется. Но поведение г-на Путина, которого реально поддерживает население нашей страны, в самом деле выглядит очень странно.
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5 час.
Ирина Карначева
а не пора ли ДУМ признать ОПГ и прикрыть, а особо резвых муфтиев либо на зону, либо на историческую родину?
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4 час.

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