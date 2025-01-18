Муфтии, назвавшие народ стадом, хотят переписать историю России в историю Золотой Орды

Вадим Кузнецов

В России почему-то свобода вероисповедания понимается как возможность для властей заигрывать с какими угодно религиозными культами, выделяя господдержку (деньги налогоплательщиков) самым отвратительным деструктивным сектам и выводя их из под действия российских же законов. Тут и многоженство, и "браки" с малолетками (ну да, а еще они борются с педофилией), и пропаганда религиозной нетерпимости. А у нормальных людей свобода совести - это признание вероисповедания глубоко ЛИЧНЫМ делом. Но для российских "властей" кажется и понимание нормальности тоже свое.