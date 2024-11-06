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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвардиола о поражениях «Ман Сити»: «Сложный момент, но я не хочу сдаваться. Это футбол, иногда ты можешь проиграть. То, что мы проходили в прошлом, было исключением, возможно»

«Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение от португальского клуба в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

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