Что случилось ночью, 6 июня 2025 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил завершениия конфликта на Украине как единственно возможном. Израиль, атакуя пригород Бейрута, пренебрегает мирной инициативой США, заявила пресс-служба президента Ливана Джозефа Ауна.
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