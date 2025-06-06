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  • Eduard
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Что случилось ночью, 6 июня 2025 года

Что случилось ночью, 6 июня 2025 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил завершениия конфликта на Украине как единственно возможном. Израиль, атакуя пригород Бейрута, пренебрегает мирной инициативой США, заявила пресс-служба президента Ливана Джозефа Ауна.

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