Лавров: Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС

Путин готовится посетить Астану 27 ноябряКазахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане.
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