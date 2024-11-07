Лавров: Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС

Путин готовится посетить Астану 27 ноябряКазахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане.