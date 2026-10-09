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Воронежские новости

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Пенсионерам Воронежской области досрочно перечислят выплаты в ноябре

Пенсионерам Воронежской области досрочно перечислят выплаты в ноябре

Некоторым пенсионерам в Воронежской области ноябрьские выплаты перечислят раньше привычного графика. Причиной сдвига стало празднование Дня народного единства, который в 2026 году выпадает на 4 ноября.

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