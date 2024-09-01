Александр Новиков поздравляет смолян с Днём знаний

Сегодня, 1 сентября, глава города Смоленска Александр Новиков поздравил смолян с Днём знаний: «Поздравляю школьников, студентов, родителей, учителей, преподавателей с Днём знаний и началом нового учебного года! Это один из самых торжественных, добрых и волнующих праздников осени, ежегодно открывающий дорогу юным смолянам к новым впечатлениям, знакомствам и событиям.