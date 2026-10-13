Марка "Амберавто" не продала в России в сентябре ни одного автомобиля

В сентябре 2026 года на учет в России не было поставлено ни одного электрического седана «Амберавто А5».
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