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Алаудинов отчитался об уничтожении техники ВСУ в Курской области

Алаудинов отчитался об уничтожении техники ВСУ в Курской области

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, отчитался командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

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