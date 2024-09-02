Алаудинов отчитался об уничтожении техники ВСУ в Курской области

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, отчитался командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
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