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Депутат Госдумы заявил, что Telegram может повторить судьбу Instagram*

Депутат Госдумы заявил, что Telegram может повторить судьбу Instagram*

Среди причин — отказ удалять контент и предоставлять данные о переписках Депутат Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram рискует быть признан экстремистской платформой — по аналогии с Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta, в России признаны экстремистскими и запрещены).

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