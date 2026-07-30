Депутат Госдумы заявил, что Telegram может повторить судьбу Instagram*

Среди причин — отказ удалять контент и предоставлять данные о переписках Депутат Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram рискует быть признан экстремистской платформой — по аналогии с Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta, в России признаны экстремистскими и запрещены).