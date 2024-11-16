Богатые тоже плачут: у Porsche проблемы из-за электромобилей

Недавно «За рулем» вспоминал Cayenne как автомобиль, некогда вытащивший Porsche из серьезного кризиса, и дела у бренда долгое время действительно шли на лад: в 2023-м они продали 320 200 автомобилей по всему миру – это абсолютный рекорд за всю историю.