Богатые тоже плачут: у Porsche проблемы из-за электромобилей

Недавно «За рулем» вспоминал Cayenne как автомобиль, некогда вытащивший Porsche из серьезного кризиса, и дела у бренда долгое время действительно шли на лад: в 2023-м они продали 320 200 автомобилей по всему миру – это абсолютный рекорд за всю историю.
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