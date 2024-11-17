Шхагошев: разрешение бить вглубь России не позволит мирно передать власть Трампу

Мирная передача власти в США может не состояться, если нынешняя администрация Белого дома официально подтвердит разрешение Киеву на применение американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.
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