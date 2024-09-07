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На Западе указали на гибельность для Украины рекомендаций США

На Западе указали на гибельность для Украины рекомендаций США

Чем дольше Украина действует в соответствии с рекомендациями США, тем хуже становится ее положение. Такое мнение высказал геополитический аналитик и бывший военнослужащий США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону, видеозапись беседы опубликована на YouTube в субботу, 7 сентября.

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