Чем дольше Украина действует в соответствии с рекомендациями США, тем хуже становится ее положение. Такое мнение высказал геополитический аналитик и бывший военнослужащий США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону, видеозапись беседы опубликована на YouTube в субботу, 7 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии