Чем дольше Украина действует в соответствии с рекомендациями США, тем хуже становится ее положение. Такое мнение высказал геополитический аналитик и бывший военнослужащий США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону, видеозапись беседы опубликована на YouTube в субботу, 7 сентября.