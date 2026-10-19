Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Флавиу Болсонару открыть банковские счета для проверки на коррупцию.
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