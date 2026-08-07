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Аргументы недели

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Комитет Сената США проголосовал за признание Энтони Фаучи виновным в неуважении к Конгрессу

Комитет Сената США проголосовал за признание Энтони Фаучи виновным в неуважении к Конгрессу

Комитет Сената США по внутренней безопасности проголосовал за признание бывшего главного инфекциониста США доктора Энтони Фаучи виновным в неуважении к Конгрессу после его отказа отвечать на вопросы во время слушаний на прошлой неделе.

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