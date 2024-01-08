Абсолютно не важно, кто сменит Владимира Зеленского на посту президента Украины. Любой из возможных его преемников будет действовать под диктовку Запада, считает глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
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