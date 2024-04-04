UWW: российский борец Садулаев нарушил критерии МОК для отбора на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев исключен из состава участников олимпийской квалификации в Баку, поскольку спортсмен нарушает критерии отбора, установленные Международным олимпийским комитетом (МОК), заявила комиссия UWW.
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