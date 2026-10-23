Российские войска за неделю нанесли удары по 14 сухогрузам и одному контейнеровозу , которые, по данным Минобороны РФ, участвовали в доставке вооружения, военной техники и товаров двойного назначения для украинской армии.
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