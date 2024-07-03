Эти три знака зодиака ждет роковая встреча с человеком из прошлого: прогноз Павла Глобы на июль Евгения КомароваВ июле 2024 года знаменитый астролог и телеведущий Павел Глоба предупреждает представителей 3 зодиакальных знаков о предстоящих воссоединениях с важными людьми из их прошлого.