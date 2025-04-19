ИИ вместо программистов: OpenAI готовит сделку за $3 млрд, а $10-миллиардный стартап Cursor перехватил инициативу у Microsoft

OpenAI, известная своими разработками в области искусственного интеллекта, включая ChatGPT, рассматривала возможность приобретения стартапа Anyspree и его продукта Cursor — платформы для написания кода с помощью ИИ — ещё до начала переговоров о покупке Windsurf.
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