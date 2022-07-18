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Даниэль Риккардо: «Вернуться на подиум в 2022 году было бы здорово»

Подиум в 2022 году станет успехом, заявил пилот «Макларена» Даниэль Риккардо. Австралиец не рассчитывает побороться за победу в этом сезоне.

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