Стало известно о шансах Ефремова на УДО

Актер Михаил Ефремов имеет высокие шансы выхода из колонии по УДО, заявил его адвокат Петр Хархорин. Адвокат напомнил, что за время своего заключения Ефремов неоднократно получал одни только благодарности и поощрения, в том числе за творческую деятельность.