Эксперт: европейские институты пытаются переманивать учёных из России

Европейские институты используют хитрые уловки, чтобы русские учёных захотели работать у них.По словам IT-специалиста Андрея Зародченцева, европейские страны не оставляют попыток переманить русских учёных к себе, используя при этом самые разные уловки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии