В Госдепе заявили, что США готовы вернуться к исполнению ДСНВ

Вашингтон готов отказаться от принятых ранее контрмер по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в докладе Госдепартамента.
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