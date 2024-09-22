Мигрантам с судимостью предложили запретить въезд в РФ

В РФ предложили запретить въезд осужденным по тяжким статьям мигрантам. Такой законопроект внесли в Госдуму Депутаты Госсобрания Башкирии Как пишет ТАСС, предлагается ограничить им возможность трудоустройства и получение разрешения на временное проживание, в том числе для получения образования, вида на жительство и разрешения на работу в случае наличия любой, в том числе снятой или погашенной, судимости за ряд наиболее опасных преступлений.