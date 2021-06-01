Заноза

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Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

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Ольга Кольцова (Кринберг)
Не мгновенная, но карма ✊
Александр Симаков
У Байдена или кукуха над гнездом пролетела или ноги отказывают. Он встает на колени при любой возможности...
Andrew Kley
Может там среди них были негры?
Александр Симаков
Байден был на какой-то военной базе. Ему предложили сделать коллективное фото и принесли стул, чтобы он сел на него и был в центре кадра. А Байден ни с того ни сего опустился на колено. Единственным негром мог быть фотограф, который стоит на стуле на фото слева. У Байдена что-то клинит, однако. Во время предвыборной гонки, чтобы показать свою хорошую физическую форму, он всегда пробегал несколько метров, где бы-то не было. Политтехнологи хорошо поработали, внушили это Байдену так, что он до сих пор везде пытается куда-то бежать.
Andrew Kley
Как было выше сказано, от кармы не убежишь! И кто не верит в закон бумеранга, пусть знает, что бумеранг ещё не долетел.

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