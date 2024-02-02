"По тротуару, как по шоссе": поступком водителей-торопыг возмущены жители Приморья

Ситуацию на дороге по улице Раковской в Уссурийске обсуждают интернет-пользователи. Подписчики канала @mark2_che в Telegram (18+) недовольны, что многие водители объезжают пробку по тротуару, пока другие терпеливо ждут своей очереди, сообщает ИА UssurMedia.