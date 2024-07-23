Азербайджан планирует экспортировать 25 млрд кубометров газа в этом году Всего же планируется за год добыть 50 млрд куб.
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Азербайджан планирует экспортировать 25 млрд кубометров газа в этом году Всего же планируется за год добыть 50 млрд куб.
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