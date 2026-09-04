ФестТех-2026 пройдет на ВДНХ 5 сентября

В 2026 году ФестТех приурочен к празднованию Дня города Москвы. Фестиваль пройдет в рамках Десятилетия науки и технологий, а также в честь 80-летия федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт» в музее «АТОМ».