О погоде на полуострове Действует предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.В течение суток 17 декабря в Крыму ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 23-28 м/с.
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