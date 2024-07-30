Астрологический август: какие знаки зодиака ждут удачу в конце лета

Август 2024 года обещает быть насыщенным и многогранным месяцем для всех знаков зодиака. Астрологи уверены, что этот период станет временем перемен и возможностей, хотя и не все знаки получат одинаковую поддержку от звезд.
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